Действия Казахстана против украинских кондитеров признаны дискриминационными

Межведомственная комиссия по международной торговле 2 июля приняла решение, котором установила факт дискриминационных и недружественных действий со стороны Республики Казахстан при ввозе кондитерских изделий из Украины. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укркондпром».

Сообщается, что комиссия рекомендовала Минэкономразвития обратиться в Казахстан с предложением о рассмотрении и урегулировании спорной ситуации в порядке, установленном соглашением о создании зоны свободной торговли СНГ.

«Это решение комиссии может стать важным шагом к урегулированию проблемы торговых ограничений со стороны Казахстана для украинских кондитерских изделий», - отметил президент «Укркондпром» Александр Балдинюк.

По мнению президента «Укркондпрома», признание на государственном уровне мер Казахской стороны как недружественных и дискриминационных свидетельствует о намерении Украины жестко отстаивать интересы национальных производителей на внешних рынках.

Он подчеркнул важность того, чтобы это решение не осталось простой декларацией, а сопровождалось адекватными эффективными мерами, которые бы побудили Казахстан отменить необоснованное решение о закрытии казахского рынка для украинских кондитеров.

«В противном случае действия Казахстана по вытеснению украинской продукции с внутреннего рынка сомнительными с правовой точки зрения методами могут стать примером безнаказанного нарушения защищенных международным правом интересов Украины в Центральной Азии. Таким примером могут воспользоваться другие государства региона, на рынках которых украинские товары успешно конкурируют с местным производителем», - отмечается в сообщении.

Напомним, 14 сентября 2011 года правительство Республики Казахстан приняло постановление "О введении защитных мер в отношении ввоза некоторых видов кондитерских изделий", которым были введены защитные пошлины сроком на 3 года: в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 0,27 евро за 1 кг, по ввозу леденцовой карамели, тоффи, другой карамели и аналогичных сладостей, не содержащих какао; в размере 49% от таможенной стоимости, но не менее 0,8 евро за 1 кг, на ввоз других шоколадных конфет, и в размере 39% от таможенной стоимости, но не менее 0,42 евро за 1 кг, на ввоз других кондитерских изделий из сахара и их заменителей, изготовленных из продуктов, заменяющих сахар, содержащих какао.

Эксперты заявили, что эти меры являются запретительными и имеют выраженный антиукраинский характер, поскольку основными импортерами в Казахстан кондитерской продукции являются Украина и Россия, однако Российская Федерация не подпадает под действие пошлин.

По данным Государственной таможенной службы Украины, на протяжении января-июня 2012 года, т.е. через полгода с даты введения ограничительных мер, объемы поставок украинских кондитерских изделий в Республику Казахстан упали на 70% от объемов поставок этих изделий за аналогичный период 2011 года.

Ассоциация «Укркондпром» от имени кондитерских предприятий Украины в марте 2012 г. зарегистрировала в Минэкономразвития и торговли Украины заявление на проведение расследования с целью установления дискриминационных и недружественных действий со стороны Казахстана в отношении украинских предприятий кондитерской отрасли.

Справка УНИАН. Ассоциация «Укркондпром» является отраслевым объединением предприятий кондитерской, крахмалопаточной и пищеконцентратной отраслей промышленности. В состав ассоциации входит 18 предприятий, выпускающих около 75% общего объема производства кондитерских изделий в Украине.