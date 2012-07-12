Янукович предлагает России вместе готовиться к продовольственному кризису в мире

Президент Украины Виктор Янукович предлагает российским властям вместе готовится к возможному продовольственному кризису в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании украинско-российской Межгосударственной комиссии в Ливадии.

«Одним из глобальных вопросов является вопрос надвигающегося продовольственного кризиса. Пришло время вспомнить, что Украина и Россия являются житницами Европы - консолидировать усилия в агропромышленном комплексе», - отметил В.Янукович.