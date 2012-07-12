Янукович предлагает России вместе готовиться к продовольственному кризису в мире
19:08, 12 июля 2012Агро
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Президент Украины Виктор Янукович предлагает российским властям вместе готовится к возможному продовольственному кризису в мире.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании украинско-российской Межгосударственной комиссии в Ливадии.
«Одним из глобальных вопросов является вопрос надвигающегося продовольственного кризиса. Пришло время вспомнить, что Украина и Россия являются житницами Европы - консолидировать усилия в агропромышленном комплексе», - отметил В.Янукович.
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