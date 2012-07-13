Аграрная биржа планирует за три года утроить объемы торгов – до 26 млрд долл.

Аграрная биржа планирует увеличить объем торговли за три года в 2,9 раза - до 26 млрд долларов.

Об этом заявил заместитель директора Аграрной биржи Константин Балицкий, комментируя развитие биржевого рынка в Украине для американского телеканала CNN, в рамках проекта «Взгляд на Украину (Eye on Ukraine)».

«Мы постоянно организуем и принимаем участие в мероприятиях, которые призваны повысить информированность участников рынка о тех нововведениях, которые намерена внедрить Аграрная биржа. Мы пытаемся убедить участников рынка принять участие в торговле и показать им преимущества, которые они получат при сотрудничестве с нами. Продавец имеет возможность продать товар по более высокой цене, а покупатель - купить по низкой цене. Лучшая цена для каждого участника рынка - вот наша цель», - подчеркнул К.Балицкий.

В пресс-службе уточнили, что на сегодня объем торгов, совершаемых на бирже, составляет около 9 млрд долл.