Производство сахара из свеклы урожая-2012 может снизиться на 22% - эксперты

Производство сахара из сахсвеклы урожая 2012 года может снизиться на 22% - до 1,81 млн тонн.

Согласно прогнозу Информационной компании «ПроАгро», в 2012 г. урожай сахарной свеклы в Украине может составить 15,6 млн тонн, что на 11% ниже 2011 г.

Урожайность сахарной свеклы прогнозируется на уровне 330 ц/га.

«Пока рано говорить о том, какой будет сахаристость свеклы в период уборки урожая. Однако, в пересчете на базисную сахаристость 12% валовой выход сахара из свеклы будущего урожая может составить 1,81 млн тонн (без учета потерь при транспортировке и хранении корнеплодов)», - говорится в сообщении.

Основные регионы производства сахарной свеклы, а это часть Лесостепной зоны и Полесье, оказались вне удара неблагоприятных погодных условий, которому подверглись юг и юго-восток Украины. Тем не менее, жаркая и сухая погода в части лесостепных областей привела к увяданию растений сахарной свеклы и замедленному росту корня.

В то же время, умеренные с точки зрения температур погодные условия и достаточное увлажнение почвы в основных свеклосахарных областях Украины позволяют надеяться на довольно высокую урожайность. В ряде областей урожайность будет даже выше прошлогодней, хотя в целом по Украине она будет ниже, чем в 2011 г.

Отмечается, что в нынешнем году посевы сахарной свеклы были расширены на 5% по сравнению с 2011 г. - до 483 тыс. га. Это произошло даже несмотря на то, что в текущем сезоне рынок сахара находится под сильным давлением избыточного предложения, в результате чего цены на сахарную свеклу относительно невысокие. Увеличение площадей объясняется, прежде всего, тем, что частично аграрии пересевали свеклой погибшие или слабые посевы озимых зерновых.

Отмечается, что балансовые переходящие запасы сахара на конец сезона могли бы составить 700 тыс. тонн, но с учетом нынешнего активного развития экспорта они будут около 0,5 млн тонн. «Итого имеем: производство 1,8 млн тонн плюс запасы 0,5 млн тонн плюс незначительный импорт – общее предложение в 2012/13 МГ превысит 2,3 млн тонн», - говорится в сообщении.

Внутреннее потребление сахара в Украине, по разным оценкам, составляет 1,75-1,9 млн тонн, существенно сократившись в последние годы ввиду падения спроса из-за предыдущих высоких цен и снижения экспортных поставок кондитерских изделий.

Таким образом, на конец 2012/13 МГ Украина может иметь запас сахара на уровне 200-350 тыс. тонн. Это меньше, чем текущий уровень запасов, но все равно довольно много. Но эти запасы – залог того, что для резкого роста цен на сахара в Украине в будущем сезоне причин нет.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).