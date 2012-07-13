Украина разрешил ввоз племенного скота из ряда стран ЕС

Ветеринарная служба Украины разрешила ввоз с территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Федеративной Республики Германии, Королевства Бельгия, Французской и Итальянской Республики, Люксембурга ввоз племенного крупного и мелкого рогатого скота при условии, что скот происходит из благополучных хозяйств и имеет отрицательные результаты по исследованию на вирус Шмалленберг.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Ветслужбы Украины.

Отмечается, что разрешение принято, учитывая рекомендации Международного противоэпизоотического бюро и отчет Генерального Директората по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Европейской Комиссии (DG SANCO), а также оценку анализа риска болезни жвачных животных, вызываемой вирусом Шмалленберг.