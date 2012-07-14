В воскресенье ожидается жаркая погода с дождями и грозами

Завтра, 15 июля, в Украине ожидается жаркая погода с дождями и грозами.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Грозовые дожди, местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; в южной части, восточных, ночью и в большинстве центральных областей без осадков», - говорится, в частности, в сообщении.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 15-20°, на побережье морей - до 23°, днем в северных областях 26-31°, на остальной территории - 29-34°, в южных и местами в центральных областях - 35-37°; в западных областях ночью 13-18°, днем 21-26°, в Карпатах и горах Крыма 18-23°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье ожидается кратковременный дождь, гроза, днем местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 15-20°, днем 26-31°; в Киеве ночью 18-20°, днем 27-29°.

Сегодня, 14 июля, температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре в районе Киева - 25°.