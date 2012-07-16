Завтра в Украине ожидается снижение температуры воздуха

Завтра, 17 июля, в Украине ожидается снижение температуры воздуха.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, по данным синоптиков, температура ночью будет составлять 10-15°, днем 19-24°; в южной и восточной частях ночью 17-22°, на побережье морей до 24°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

Также сохранится переменная облачность. Кратковременные дожди, грозы, ночью в восточной половине и южной части, днем в восточных областях, Крыму и Приазовье местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с, ночью в Крыму местами порывы 25 м/с; ночью в большинстве западных и северных областей без существенных осадков.

Завтра в Киеве и Киевской области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 10-15°, днем 19-24°; в столице ночью 13-15°, днем 21-23°.

Сегодня, 16 июля, температура воды составляет в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре в районе Киева - 25°.