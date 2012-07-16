В Украине запасы зерна в 2,3 раза превышают прошлогодние
17:22, 16 июля 2012Агро
0
на 1 июля - 9,8 млн тонн
В Украине на 1 июля в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 9,8 млн тонн зерна, что в 2,3 раза больше, чем 1 июля 2011 г.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, которым располагает УНИАН.
В том числе имелось в наличии 5,4 млн тонн пшеницы, 1,2 млн тонн ячменя, 2,7 млн тонн кукурузы и 0,1 млн тонн ржи.
Запасы семян подсолнечника составляли 1,2 млн тонн, что на 64% больше, чем на 1 июля 2011 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter