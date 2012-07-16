Запасы зерна в Украине в 2,3 раза превышают прошлогодние

В Украине на 1 июля в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющих хранение, переработку зерновых культур, имелось в наличии 9,8 млн тонн зерна, что в 2,3 раза больше, чем 1 июля 2011 г.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В том числе имелось в наличии 5,4 млн тонн пшеницы, 1,2 млн тонн ячменя, 2,7 млн тонн кукурузы и 0,1 млн тонн ржи.

Запасы семян подсолнечника составляли 1,2 млн тонн, что на 64% больше, чем на 1 июля 2011 г.

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