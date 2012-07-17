В Минагропроде начал работу консультационный центр
11:20, 17 июля 2012Агро
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В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины начал работу консультационный центр, созданный по инициативе министра Николая Присяжнюка, сообщила пресс-служба министерства.
В консультационном центре можно получить информацию о функции Минагропрода, программах поддержки фермеров и развития сельских территорий и т.д.
Номер многоканального телефона консультационного центра 0-800-502410.
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