В Минагропроде начал работу консультационный центр

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины начал работу консультационный центр, созданный по инициативе министра Николая Присяжнюка, сообщила пресс-служба министерства.

В консультационном центре можно получить информацию о функции Минагропрода, программах поддержки фермеров и развития сельских территорий и т.д.

Номер многоканального телефона консультационного центра 0-800-502410.