МХП в первом полугодии сохранил продажи курятины на уровне 182 тыс. тонн

Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции - холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в первом полугодии 2012 года реализовал 181,6 тыс. тонн курятины по сравнению с 182,1 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года, говорится в размещенном на сайте Лондонской биржи сообщении компании.

При этом средняя цена реализации одного килограмма куриного мяса в январе-июне текущего года выросла до 17,14 гривни с 13,44 гривны за первое полугодие 2011 года.

Во втором квартале 2012 года продажи холдингом «МХП» профильной продукции сократились до 96,6 тыс. тонн с 97,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Средняя цена реализации одного килограмма курятины в апреле-июне текущего года выросла до 17,48 гривни с 13,97 гривны во втором квартале 2011 года.

«Мироновский хлебопродукт» сообщает, что высокий спрос на курятину дал возможность в текущем году как работать на максимуме мощности, так и продавать 100% производимой продукции.

Экспорт курятины в первом полугодии вырос до 20 тыс. тонн, что на 30% превысило показатель первых шести месяцев 2011 года.

Продажи компанией подсолнечного масла в первом полугодии составили 94,749 тыс. тонн при средней цене продажи 1,109 тыс. долл. США за тонну. В январе-июне 2011 года компания продала 84,5 тыс. тонн подсолнечного масла по средней цене 1,303 тыс. долл./тонна. «МХП» пока не сообщает о своих финансовых показателях за первое полугодие. Как сообщало ранее агентство УНИАН, в первом квартале 2012 года чистая прибыль компании выросла до 48 миллионов долларов с 20 миллионов за аналогичный период 2011 года. Выручка компании при этом выросла до 298 миллионов долларов с 247 миллионов долларов в первом квартале 2011 года. Показатель EBITDA увеличился за этот период до 84 миллионов долларов с 57 миллионов долларов за январь-март предыдущего года.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2011 году МХП увеличил чистую прибыль до 259 миллионов долларов, что на 20% превысило показатель 2010 года. Валовой доход компании в 2011 году, благодаря росту продаж куриного мяса, вырос до 1,229 миллиарда долларов с 944 миллионов долларов в 2010 году. Показатель EBITDA холдинга в прошлом году вырос до 401 миллионов долларов с 325 миллионов долларов в 2010 году, а EBITDA margin сократилась до 33% с 34% годом ранее.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.