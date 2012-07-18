20-21 июля в Киеве состоятся традиционные сельхозярмарки. Цены будут снижены на 10-15%

20 - 21 июля в Киеве состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, 20 июля состоятся ярмарки в:

- Голосеевском районе на просп. 40-летия Октября, 116;

- Днепровском районе на ул. Алма-Атинской, 109;

- Печерском районе на углу ул. Л. Первомайского и И.Мечникова;

- Подольском районе на просп. Правды, 5-11;

- Святошинском районе на ул. Зодчих, 62-64;

- Соломенском районе на ул. Освиты (в пределах улиц Вузовской и Кривоноса);

- Шевченковском районе на ул. Воровского, 2-4, ул. Рижской, 1, ул. Якира, 19, ул. В. Пика, 18, углу ул. Щусева и Тираспольской.

21 июля ярмарки состоятся в:

- Голосеевском районе на ул. Бурмистенко (в пределах улиц Ломоносова и Васильковской);

- Дарницком районе на ул. Л. Ревуцкого;

- Деснянском районе на ул. Сабурова (в пределах просп. Маяковского и ул. Бальзака);

- Днепровском районе на ул. Малышко, 5-15;

- Оболонском районе просп. Оболонском, 23-43;

- Печерском районе на ул. Красноармейской (в пределах улиц Тверской и Ковпака);

- Подольском районе на просп. Московского, 5;

- Святошинском районе на ул. Генерала Наумова, 23;

- Соломенском районе на ул. Стадионной (в пределах улиц Урицкого и Богдановской);

- Шевченковском районе на ул. В. Василевской, 1-17.

На ярмарках потребителям предложат различные продукты питания почти со всех регионов Украины. Продукция на ярмарках реализуется по ценам на 10-15% ниже, чем в розничной торговой сети и на рынках города.