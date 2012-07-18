В Украине 15% питьевой воды не соответствуют санитарным нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции и.о. министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Алипов.

«У нас 15% питьевой воды не соответствуют санитарным нормам, существующим в Украине. Если быть точным, 14,7%. Вся остальная вода в целом нормальная. Люди могут ею пользоваться», - сказал А.Алипов.

Он отметил, что больше всего отклонений от нормы по санитарно-химическим показателям зафиксировано в Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях, по бактериологическим показателям – в Донецкой, Луганской и Кировоградской областях.

А.Алипов отметил, что Минрегион настаивает на усилении контроля за соблюдением норм природоохранного законодательства в этой сфере. Штрафы за сброс неочищенных стоков должны давать возможность проводить полное восстановление загрязненных водоемов, полностью устранять нанесенный вред.

Также А.Алипов сообщил, что на сегодняшний день практически все водоемы по уровню загрязнения приблизились к третьему классу экологического состояния, а состав очистительных сооружений, технологии водоподготовки фактически не изменились.