Программа «Питьевая вода Украины» финансируется лишь на 20% — Минрегион

Государственная программа «Питьевая вода Украины» финансируется на 20% от потребности, что сдерживает процесс повышения качества питьевой воды в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным министерства, из запланированных на данную программу 2 млрд грн за последние 7 лет было освоено всего 412 млн грн бюджетных средств.

«Постоянное недофинансирование программы и выполнение большого количества мелких проектов не позволили реализовать значительное количество комплексных мер. Поэтому в текущем году предпочтение отдается мероприятиям, которые системно решают проблемы территорий с высокими отклонениями питьевой воды от показателей качества», - сказал исполняющий обязанности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов.

В Минрегионе отметили, что за время действия программы «Питьевая вода Украины» были построены и реконструированы 403 водозаборных сооружения, 115 водопроводных очистных сооружений, 125 насосных станций, 119 водонапорных башен, 731 км водопроводных сетей, введено 701 установку доочистки питьевой воды . Около 200 сертифицированных лабораторий контроля качества воды и сточных вод отремонтировано и дооснащено специальным оборудованием, инвентаризованы 1968 канализационных очистных сооружений. За счет средств местных бюджетов разработана 51 схема оптимизации работы систем централизованного водоснабжения и водоотведения.