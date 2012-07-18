Минрегион инициирует создание «лабораторного совета» для контроля качества питьевой воды

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ инициирует создание «лабораторного совета» для контроля качества питьевой воды в рамках программы «Питьевая вода Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегиона.

«Остаются проблемными вопросы контроля качества. Имеющееся на сегодня лабораторное оборудование не способно обеспечить измерение и контроль всех необходимых показателей. Более того, по некоторым показателям введение норм Государственных санитарных норм и правил перенесено санэпидслужбой на более поздний срок - на 2015 год. Именно поэтому в этом году в программе «Питьевая вода Украины» предусмотрено финансирование по разделу «оснащение лабораторий контроля качества питьевой воды и сточных вод современным контрольно-аналитическим оборудованием». В рамках этого раздела программы рассчитываем постепенно, «кустовым методом», обеспечить лаборатории необходимым оборудованием», - сказал исполняющий обязанности министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Александр Алипов.

По его словам, предлагается создать сеть региональных лабораторий, закрепив за каждой соответствующую территорию из 3-5 областей. Как вариант, это могут быть лаборатории во Львове, Виннице, Киеве, Харькове, Симферополе, Донецке.

«Уже практически готовы проекты документов по созданию при Минрегионе «лабораторного совета», задачей которого будет наработка предложений по комплексному решению данного вопроса по всей стране», - отметил А.Алипов.

Как сообщал УНИАН, государственная программа «Питьевая вода Украины» финансируется на 20% от потребности, что сдерживает процесс повышения качества питьевой воды в стране.

Справка УНИАН. Общегосударственной программой «Питьевая вода Украины» на 2011-2020 годы предусмотрено финансирование в объеме 9,472 млрд грн, из которых из государственного бюджета - 3 млрд грн (в 2011-2012 годах - 438,9 млн. грн., в 2012 году - 200 млн грн).

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