В Украине уже собрано 14 млн тонн зерна

В Украине, по данным на 18 июля, собрано 14 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По информации пресс-службы, в среду, 18 июля, во время рабочей поездки в Винницкую область министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, в частности, сообщил, что аграрии Винницкой области намолотили 1 миллион тонн.

Министр также отметил, что несмотря на объем урожая на уровне 46-47 миллионов тонн, отечественные аграрии, благодаря строительству элеваторов, могут получить доход из-за роста мировых цен на зерновую группу.

«Страны ЕС, США, Россия уменьшают свои прогнозы по урожаю. Это говорит о напряженности на мировом зерновом рынке и о том, что наши сельхозпроизводители получат дополнительную прибыль. В течение недели цена на зерновую группу выросла на 40 долларов. И теперь наша задача сделать все, чтобы сельхозпроизводители не продавали зерно мгновенно. Строительство современных элеваторов даст такую возможность», - сказал Н.Присяжнюк.

Напомним, по данным Минагропрода, в 2012 году производство зерновых и зернобобовых культур в Украине ожидается на уровне 45,3 млн тонн.

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