В Украине начата программа 100% замены семян картофеля у населения

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что в Украине начата программа по стопроцентной замене семян картофеля у населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Виннице во время совещания по вопросам особенностей развития аграрного сектора и стратегии развития украинского села.

«Сегодня академия наук начала программу 100% замены семян картофеля у населения», - сообщил Присяжнюк. Министр пояснил, что в течение 15-17 лет в Украине этим вопросом не занимались, и сорта картофеля выродились.

«Если в зерновой группе мы говорим о том, что она второй репродукции, то картофель уже вообще потерял сортность», - добавил Присяжнюк.