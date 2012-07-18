Рост сельхозпроизводства в Украине в первом полугодии ускорился до 7,4%

Рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине по итогам января-июня 2012 года против аналогичного периода 2011 года составил 7,4% (в I полугодии 2011 года против I полугодия 2010 года - рост 3,5%), сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По данным Госстата, рост производства на сельхозпредприятиях в январе-июне т.г. составил 11,8%, в домохозяйствах - 4,4%.

«Существенный рост объемов производства продукции растениеводства обусловлен более ранним, чем в прошлом году, началом жатвы и ускоренными темпами уборки зерновых культур», - говорится в сообщении.

По данным Госстата, рост объемов производства продукции растениеводства в январе-июне 2012 года составил 54,8%.

По состоянию на 2 июля 2012 года, ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены и обмолочены на площади 1,35 млн га, что в 3,5 раза больше, чем на начало июля 2011 года. Сбор зерна проведен на 12,4% площадей, посеянных под урожай текущего года (в прошлом году - на 3,2% таких площадей). Средняя урожайность ранних зерновых по стране составляла 18,9 ц с 1 га против прошлогодних 29,2 ц с 1 га (на 35,3% меньше).

Также сообщается, что в I полугодии т.г. рост объемов производства продукции животноводства против соответствующего периода 2011 года составил 1,6%.

В структуре реализации скота и птицы на убой сельскохозяйственными предприятиями (кроме малых предприятий) доля птицы всех видов составила 65,2% (из нее бройлеров - 94,3%) свиней - 24,9%, крупного рогатого скота - 9,7%.

По информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-июнь 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 43%, в т.ч. продукции растениеводства - на 95%, продукции животноводства - на 1%.

Кроме того сообщается, что на 1 июля 2012 года сельскохозяйственные предприятиях (кроме малых) и предприятиях, осуществляющие хранение, переработку зерновых культур, имели в наличии 9,8 млн тонн зерна (в 2,3 раза больше по сравнению с 1 июля 2011 г.), в т.ч. 5,4 млн тонн пшеницы, 1,2 млн тонн ячменя, 2,7 млн тонн кукурузы, 0,1 млн тонн ржи.

Справка УНИАН. Рост объемов сельскохозяйственного производства в Украине в январе-мае 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом 2011 г. составил 1,5%.

В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства - 2,5%.