Присяжнюк: "запас зерна есть, и цены расти не будут"

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявляет, что правительство не беспокоит вопрос продовольственной безопасности: "Запас зерна есть, и цены на зерно расти не будут".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Присяжнюк заявил сегодня журналистам в ходе рабочего визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Херсонскую область.

Н.Присяжнюк напомнил, что Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует урожай зерновых в нынешнем году в объеме 45-47 миллионов тонн.

«Сегодня прогнозируется вал зерна по году 45-47 миллионов тонн, что значительно больше внутренних потребностей в зерне Украины. Также в стране до 10 млн тонн переходящих остатков зерна", - сказал Н.Присяжнюк.

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день в Аграрном фонде хранится 2 млн тонн зерна, в региональном фонде - 2 млн тонн и в госрезерве - 800 тыс. тонн при годовой потребности в 6 млн тонн продовольственного зерна.

Министр отметил, что в связи с такими прогнозируемыми объемами зерна ограничения на экспорт зерновых правительство вводить не будет. «Нас (правительство) волнует сохранение внешних рынков по экспорту зерна, и мы планируем оказать поддержку аграриям в этом вопросе», - сказал Н.Присяжнюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запасы зерна в Украине в 2,3 раза превышают прошлогодние

Гидрометцентр прогнозирует снижение урожая зерновых до 42 млн тонн