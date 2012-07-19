Аграрии трех областей получат 500 млн грн компенсации за погибшие зерновые

Аграрии трех южных областей – Днепропетровской, Херсонской и Автономной Республики Крым - получат компенсации за погибшие весной нынешнего года озимые посевы в объеме 500 млн гривен.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил журналистам в четверг, 19 июля, во время рабочего визита премьер-министра Украины Н.Азарова в Херсонскую область.

«Премьер-министр дал поручение и в ближайшее время аграрии Днепропетровской, Херсонской и АР Крым получат компенсации в объеме 500 млн гривен за погибшие 200 тыс. га озимых посевов, которые буквально пришлось перепахать. Кабинет министров Украины выделит эти деньги в ближайшее время», - сообщил министр.

Также Н.Присяжнюк отметил, что выделение этих компенсаций предусматривает сохранение погибших посевов в виде пара, что позволит сохранить влагу в почве и получить хорошую урожайность в следующем году.

Напомним, ранее правительство Украины выделило 300 млн грн для компенсации сельхозпроизводителям затрат на пересев озимых зерновых культур, погибших в результате неблагоприятных погодных условий этой зимой.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минагропрода, аграриям необходимо будет пересеять 3 млн га озимых зерновых культур. Больше всего пострадали юг и восток Украины – Херсонская, Николаевская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области.

Убытки аграриев от гибели озимых культур эксперты оценивают в 4 млрд грн.