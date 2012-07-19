Азаров подтверждает, что Украина не будет вводить ограничения на экспорт зерна

Премьер-министр Украины Николай Азаров подтверждает, что Украина в текущем году не будет вводить ограничения на экспорт зерна, и советует экспортерам продавать зерно, когда цена на него будет оптимальной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Еще раз подчеркиваю: никаких ограничений на вывоз зерна правительство не будет вводить. А наш совет селянам и экспортерам – внимательно следить за ценовой ситуацией на рынке и продавать зерно тогда, когда цена будет оптимальной», - сказал Н.Азаров.

Он также отметил, что в мире складывается не совсем благоприятная ситуация с зерном из-за неблагоприятных погодных условий в странах, которые являются его крупными экспортерами.

«В мире складывается не совсем благоприятная ситуация. Вы знаете, поразила засуха, и очень серьезно, США, в России есть проблемы с урожаем, в Казахстане есть проблемы с урожаем, и в последнее время увеличилась цена на продовольственную пшеницу – почти на 100 долл.», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на повышение цен, в Украине цены на зерно останутся стабильными, в частности благодаря тому, что страна располагает достаточными запасами зерновых культур.

По словам Н.Азарова, урожай текущего года по сравнению с показателем последних 10 лет, будет на среднем уровне.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля в ходе встречи с представителями общественных объединений и организаций, работающих в аграрной сфере, Н. Азаров заявил, что в Украине в текущем маркетинговом году (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) не планируется вводить ограничения на экспорт зерна.

Министерство аграрной политики и продовольствия снизило прогноз экспорта зерна из Украины в 2012-2013 маркетинговом году до 20 млн тонн против ранее ожидаемых 23 млн тонн.

При этом Минагропрод прогнозирует в текущем году урожай зерновых и зернобобовых в объеме 47,2 млн тонн, что на 17% меньше урожая 2011 г. Однако по мнению экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), из-за неблагоприятных погодных условий урожай может сократиться до 40 млн тонн.