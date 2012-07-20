Агроходинг «Авангард» в первом полугодии увеличил продажи яиц на 12,8%

Одна из крупнейших агропромышленных групп Украины «Авангард» в первом полугодии 2012 года увеличила продажи своей профильной продукции - куриных яиц - на 12,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, – до 2,412 млрд штук, говорится в биржевом сообщении компании.

При этом общее производство яиц выросло за этот период на 8,0% - до 3,106 млрд шт.

Экспорт холдингом яиц в январе-июне 2012 года вырос до 154,2 млн шт. с 6,3 млн шт. за аналогичный период 2011 года.

Средняя цена реализации яиц в первом полугодии текущего года выросла до 0,66 грн (без ПДВ) с 0,53 грн в первом полугодии 2011 года.

«Авангард» также сообщает, что общее поголовье кур в январе-июне 2012 года выросло на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 25,9 млн голов.

“Компания продолжает демонстрировать рост в двух ключевых сегментах производства яиц и яичных продуктов благодаря увеличению объемов производства, розничных продаж и экспорта, а также росту цены реализации за счет консолидации украинского рынка яйца»», - процитированы в пресс-релизе холдинга слова генерального директора «Авангарда» Натальи Василюк.

По ее словам, при этом расходы компании на производство кормов «остались стабильными за счет форвардных закупок зерновых по фиксированным ценам».

«На компанию не повлияли, и согласно нашим ожиданиям, не повлияют продолжающиеся колебания цены на кукурузу в результате плохих погодных условий в Соединенных Штатах», - добавила Н.Василюк.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» (Avangard) - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2011 году «Авангард» увеличил чистую прибыль до 196 млн долл., что на 6,2% превысило показатель 2010 года, а выручка за прошлый год выросла на 26% - до 553 млн долл.