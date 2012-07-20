АМКУ разрешил "Золотому урожаю" из Донецка купить "Крымхлеб" и "Одесский каравай"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Торговая дом «Золотой Урожай» (Донецк), которая входит в крупнейшую аграрную группу Lauffer, приобрести ряд социально значимых объектов в Крыму и Одесской области, говорится в сообщении АМКУ, переданном агентству УНИАН.

В частности, комитет разрешил «Золотому урожаю» приобрести акции «Крымхлеба», «Симферопольского комбината хлебопродуктов» и «Одесского каравая» (Одесса), что позволит взять под контроль управление вышеупомянутыми компаниями.

Одновременно АМКУ дал разрешение на покупку акции в ООО «Белгород-Днистровская паляница» (Одесская область), ОАО «Торговый дом «Коровай» (Одесса) и предприятия «Котовский хлебозавод» (Одесская область).

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2012 года Антимонопольный комитет разрешил «Торговому дому «Золотой урожай» приобрести «Хмельницкий сахарный завод».

В начале этого года «Золотой урожай» купил 20,41% акций уставного капитала ПАО «Коровай» (Луганск), в который входило семь хлебокомбинатов в Луганской области.

Справка УНИАН. «Торговый дом «Золотой Урожай» входит в агрохолдинг «Золотой Урожай», который является крупнейшим производителем и поставщиком хлебобулочных изделий, объединяющим хлебозаводы в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Общая мощность предприятий – свыше 800 тонн хлебобулочных изделий в сутки. Хлебобулочная продукция холдинга выпускается под ТМ «Урожай».

Холдинг «Золотой урожай» в свою очередь входит в группу Lauffer, которую связывают с народным депутатом от Партии регионов Александром Лещинским.