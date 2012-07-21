Путин запретил рекламу алкоголя в печатных СМИ и интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ограничение на размещение рекламы алкогольной продукции в периодических печатных изданиях и в интернете.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, закон подписан в целях создания условий, направленных на снижение потребления алкогольной продукции, в том числе пива.

«При этом с учётом уже заключённых договоров на размещение такой рекламы в печатных изданиях устанавливается, что со дня официального опубликования закона до 31 декабря 2012 года реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5 и более процентов объёма готовой продукции разрешается на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов (кроме печатных изданий, предназначенных для несовершеннолетних)», - идет речь в сообщении.

Напомним, федеральный закон принят Государственной Думой 6 июля 2012 года и одобрен Советом Федерации 18 июля 2012 года.