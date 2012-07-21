Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Завтра в южной и восточной частях Украины ожидается переменная облачность.

В западных, северных и большинстве центральных областей дожди с грозами, местами сильные ливни, град, в Карпатском регионе очень сильные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории без осадков, лишь в Харьковской, Одесской и Николаевской областях отдельные кратковременные дожди с грозами.

Ветер северный и северо-восточный, в северных и центральных областях юго-восточный с переходом на северный, 5-10 м/с, при грозах порывы ветра и шквалы 17-22 м/с, днем в центральных областях до 24 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 12-17°, днем 21-26°, в Карпатском регионе 14-19°; на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 30-35°, в южной части местами 36-39°.

В Киевской области в воскресенье ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 21-23°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 23-28°, в районе Одессы 19°, в Днепре возле Киева 22°.