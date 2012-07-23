Гидрометцентр прогнозирует на этой неделе жаркую погоду

В Украине на протяжении этой недели, 23-29 июля, ожидается жаркая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Украинского гидрометеорологического центра Министерства чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида.

«Текущая неделя выдалась в Украине значительно спокойнее, нежели предыдущая, и можно сказать, что главной особенностью погодных условий на текущей неделе будет следующее повышение температуры», - сказал Н.Кульбида.

Он отметил, что температурные показатели повысятся, в первую очередь, в западных и северных областях. Температура в этих регионах будет от 29 до 33 градусов. При этом в центральных, восточных и южных областях температура будет составлять 33-38 градусов.

По словам Н.Кульбиды, осадков на этой неделе будет мало, ожидаются они в регионе Прикарпатья и в отдельные дни в северных областях. В то же время, по словам Н.Кульбиды, эти осадки будут кратковременными и неинтенсивными.