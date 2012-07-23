«Укрспирт» готовит программу переоборудования спиртовых заводов на производство биотоплива

В течение 15 дней ГП «Укрспирт» представит на рассмотрение правительства программу переоборудования спиртовых заводов, которые не задействованы в производстве пищевого спирта, на производство биотоплива.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк во время рабочей поездки в Киевскую область, сообщила УНИАН пресс-служба Минагропрода.

Он отметил, что перепрофилирование спиртовых заводов на производство биоэтанола даст возможность поддержать сахарную отрасль и решить проблему импортозависимости от иностранных нефтепродуктов.

По словам Н.Присяжнюка, предприятия, которые занимаются производством этого альтернативного топлива, могут производить более 300 тысяч тонн биоэтанола в год.

Министр также подчеркнул, что теперь биоэтанол будут производить и частные компании, которые имеют соответствующие лицензии.

«Согласно постановлению Кабмина производством биоэтанола занимались 12 государственных спиртовых заводов, на которых производство этого альтернативного топлива может быть доведено до 300 тысяч тонн в год. Теперь этот продукт имеют право производить и частные компании. Это даст возможность оптимизировать и уменьшить зависимости от импорта нефтепродуктов», - заметил Н.Присяжнюк.

Справка УНИАН. В сферу управления концерна «Укрспирт» входят 92 предприятия, 10 из которых находятся в стадии ликвидации в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №820 от 10 сентября 2008 года, и 6 предприятий не осуществляют хозяйственной деятельности.

Биоэтанол - экологически чистое топливо, которое производится из сельскохозяйственной продукции, содержащей крахмал или сахар. Биоэтанол является высокоэффективным заменителем бензина и способствует снижению парниковых выбросов в атмосферу. В Украине действует около 70 спиртовых заводов. Промышленное внедрение производства смесевых бензинов может дать 500 тыс. тонн дешевого биотоплива в год.