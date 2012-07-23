Присяжнюк рассказал, что поможет сохранить до 6 млн тонн зерновых ежегодно

Обеспечение крестьян высококачественной современной техникой украинского производства позволит сберечь до 6 миллионов тонн зерновых ежегодно.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк в понедельник, 23 июля, во время рабочей поездки в Киевскую область.

Он отметил, что Министерство аграрной политики и продовольствия уже имеет четкое виденье того, как обеспечить сельскохозяйственной техникой аграриев. «Из-за отсутствия зерноуборочной техники около 6 миллионов тонн зерновых остается ежегодно на полях. Это большой объем, который мы не можем терять. На сегодняшний день правительство и Президент Украины Виктор Янукович обратили внимание на этот сегмент аграрного сектора. Поэтому мы уже имеем четкие планы относительно развития сельскохозяйственного машиностроения», - сказал Н.Присяжнюк.

В частности, министр заметил, что аграрная отрасль нуждается в тяжелых тракторах и зерноуборочной технике.

«Четыре месяца назад координацию деятельности сельскохозяйственного машиностроения передали Министерству аграрной политики и продовольствия. Мы внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект, который даст возможность начать локализацию производства иностранной техники с 20-25%, а не с 50%, ввести определенные льготы на ввоз комплектующих частей, что уже сделано. То есть, наша задача начать сборку зерноуборочной техники и тяжелых тракторов в Украине», - подчеркнул Н.Присяжнюк.

Сейчас ведомство ведет переговоры с ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной техники относительно начала мультибрендовой сборки техники в нашей стране.

Кроме этого министр подчеркнул необходимость внедрения системы лизинга для средних и малых сельхозпроизводителей, а также создание механизированных отрядов.

«Небольшие сельхозпроизводители не имеют достаточно средств для приобретения качественной техники, поэтому мы должны внедрять систему лизинга. Кроме этого есть фермеры, которые, покупая технику в кредит, не используют ее на полную силу. Поэтому государство будет мотивировать создание механизированных отрядов. Их эффективность подтверждают эксперты и опыт некоторых областей, в частности Киевской области, где они действуют. Стоимость их услуг на протяжении последнего времени уменьшилась на 80-90 грн и сейчас составляет 300-320 грн», - отметил министр.