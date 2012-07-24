Урожай ранних зерновых в Одесской области оказался вдвое меньше прошлогоднего

Аграрии Одесской области завершили уборку ранних зерновых культур, собрав 1,5 млн тонн, что почти в 2 раза меньше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении агропромышленного развития Одесской облгосадминистрации.

По словам начальника управления Анатолия Новаковского, «ожидался валовой сбор зерновых и зернобобовых в пределах 2,5 млн тонн, однако повлияла на урожайность засуха – собрано в среднем по 17,1 центнера зерна с 1 га».

Вместе с тем А.Новаковский отметил, что аграрии собрали качественное продовольственное зерно: половина его относится к первому и третьему классам, столько же - ко второму классу. Почти 90% нынешнего урожая пшеницы, которой собрано 820 тыс. тонн, соответствует продовольственным параметрам.

Потребности населения Одесской области в продовольственном зерне не превышают 300 тыс. тонн в год.

Напомним, в 2011 году урожайность ранних зерновых и зернобобовых в Одесской области составила 27,5 центнера с 1 га.

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