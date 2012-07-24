HarvEast Holding упраздняет ряд структурных подразделений

HarvEast Holding, один из крупнейших агрохолдингов Украины, укрупняет свои активы и упраздняет ряд структурных подразделений.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

В частности, упразднен цех ремонта машин и оборудования, хозрасчетный ремонтно-строительный участок и агроцех. Эти структурные подразделения продолжат свою работу как производственные участки в составе агрокластеров без статуса обособленного структурного подразделения.

«В 2011 году бывшие агроцеха ПАО ММК им. Ильича, которых насчитывалось более 70, были укрупнены и объединены в 17 агрокластеров, растениеводческих или животноводческих по профилю, - отметил директор по правовому обеспечению HarvEast Holding Максим Селихов. – В результате процесса реструктуризации осталось некоторое количество «пустых» структурных подразделений, существование которых сводилось к их номинальному наличию в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), что противоречит действующему законодательству. В связи с этим подобные подразделения упраздняются и исключаются из ЕГРПОУ».

Справка УНИАН. HarvEast Holding – сельскохозяйственный холдинг, владеющий и управляющий активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и АР Крым. Основные направления деятельности Холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га; поголовье крупного рогатого скота - 25 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».