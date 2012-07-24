Летом растет вероятность покупки некачественных продуктов – ветеринарная милиция

В летний период растет вероятность приобрести некачественные продукты в местах общественного питания и в розничной торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал заместитель начальника Отдела ветеринарной милиции МВД Украины Виктор Ващаев.

Он сообщил, что в 2012 году службой проведено свыше 10 тысяч проверок, во время которых было задокументировано более 6,4 тысячи правонарушений законодательства в сфере качества и безопасности продуктов питания.

«Это особо опасные правонарушения, которые могут привести к дестабилизации эпизоотической ситуации и создать угрозу здоровью людей», - отметил В.Ващаев.

По результатам проверок, сообщил он, работниками ОВМ МВД была пресечена деятельность 117 подпольных цехов и изъята из обращения 591 тонна некачественной продукции животного происхождения. Также было выполнено 448 предписаний о приостановке деятельности субъектов ведения хозяйства.

В.Ващаев отметил, что в летний период в местах массового отдыха людей появляется большое количество мелких пунктов общественного питания и объектов розничной торговли продовольственными товарами. «И часто используется продукция без соответствующих документов о качестве, которое несет потенциальную угрозу здоровью людей», - добавил он.

Соответственно, сообщил В.Ващаев, основное внимание подразделений службы уделяется сейчас проверке подобных объектов.