Бродский инициирует значительное сокращение аппарата государственной СЭС

Председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский инициирует значительное сокращение аппарата Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник, 24 июля, во время пресс-конференции.

По словам М.Бродского, на сегодняшний день штат СЭС составляет 53 тыс. работников. В текущем году служба будет сокращена на 30% поквартально.

«Но этого мало... Я требую сократить еще больше. Вы же понимаете, что люди с маленькой заработной платой думают не о работе...», - отметил М.Бродский.