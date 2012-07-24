Бродский инициирует значительное сокращение аппарата государственной СЭС
15:00, 24 июля 2012Агро
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Председатель Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский инициирует значительное сокращение аппарата Государственной санитарно-эпидемиологической службы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник, 24 июля, во время пресс-конференции.
По словам М.Бродского, на сегодняшний день штат СЭС составляет 53 тыс. работников. В текущем году служба будет сокращена на 30% поквартально.
«Но этого мало... Я требую сократить еще больше. Вы же понимаете, что люди с маленькой заработной платой думают не о работе...», - отметил М.Бродский.
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