Госземагентство создаст кадастровый веб-портал

Государственное агентство земельных ресурсов Украины 20 июля объявило конкурс по созданию веб-портала, который будет охватывать все аспекты земельных отношений в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, работы по созданию нового информационного портала планируется провести в рамках проекта «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра», который финансируется за средства Всемирного банка.

По условиям тендера, сайт должен быть разработан за 165 дней. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 августа т.г.

В Госземагентстве отметили, что на данном портале с 1 января 2013 года граждане Украины смогут получить информацию о земельных участках. В частности, как и предусмотрено законом «О Государственном земельном кадастре» на веб-портале будут обнародованы сведения о границах административно-территориальных единиц, кадастровые номера земельных участков, границы земельных участков, их целевое назначение.

Также на портале будет размещена информация о распределении земель между собственниками и пользователями (форма собственности, вид вещного права) и ограничения в использовании земельных участков, сводные данные количественного и качественного учета земель.

В открытом доступе будут данные о нормативной денежной оценке земельных участков, земельных угодьях, на которые распространяется действие сервитута, договоры субаренды земельного участка.

В ведомстве добавили, что координаты, планы, карты, другие данные о земельных участках, которые не противоречат действующему законодательству, будут доступны всем желающим.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины начнет оформлять документы на землю через Интернет после запуска автоматизированной системы Государственного земельного кадастра, который планируется с 2013 года.