ЕБРР предоставит зернотрейдеру Toepfer 60 млн долл. кредита для операций в Украине

16:57, 24 июля 2012
Агро
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит финансирование Toepfer Group на общую сумму 60 млн долл.

Как сообщили агентству УНИАН в представительстве ЕБРР в Украине, соответствующее решение было принято Советом директоров банка 24 июля.

Банк предоставит Toepfer Group долгосрочный кредит на 10 млн долл. для финансирования инвестиций Группы в инфраструктуру по обработке и хранению зерна в Украине.

Кроме того, будет выделен револьверный кредит на 50 млн долл. Alfred C. Toepfer International (Ukraine) для финансирования операций по выращиванию зерновых и масличных культур в Украине. Общая стоимость данного проекта составляет 150 млн долл.

Справка УНИАН. Toepfer Group находится в Гамбурге и является одной из крупнейших в мире компаний, торгующих агропродукцией. В Украине компания работает с 1993 года.

Компания Alfred C. Toepfer International (Ukraine) является дочерней компанией Alfred C. Toepfer International Group (Германия).

Компания является одним из крупнейших экспортеров украинского продовольствия.

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