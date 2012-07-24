ЕБРР предоставит зернотрейдеру Toepfer 60 млн долл. кредита для операций в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит финансирование Toepfer Group на общую сумму 60 млн долл.

Как сообщили агентству УНИАН в представительстве ЕБРР в Украине, соответствующее решение было принято Советом директоров банка 24 июля.

Банк предоставит Toepfer Group долгосрочный кредит на 10 млн долл. для финансирования инвестиций Группы в инфраструктуру по обработке и хранению зерна в Украине.

Кроме того, будет выделен револьверный кредит на 50 млн долл. Alfred C. Toepfer International (Ukraine) для финансирования операций по выращиванию зерновых и масличных культур в Украине. Общая стоимость данного проекта составляет 150 млн долл.

Справка УНИАН. Toepfer Group находится в Гамбурге и является одной из крупнейших в мире компаний, торгующих агропродукцией. В Украине компания работает с 1993 года.

Компания Alfred C. Toepfer International (Ukraine) является дочерней компанией Alfred C. Toepfer International Group (Германия).

Компания является одним из крупнейших экспортеров украинского продовольствия.