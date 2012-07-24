В двух районах Хмельницкой области вырезали практически всех коров

В двух районах Хмельницкой области с начала года вырезали практически всех коров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий Ядуха во время заседания коллегии ОГА.

По его данным, в Новоушицком районе полностью вырезали коров, “а теперь добрались до свиней”.

“В районе нет ни одной коровы. Кто должен отвечать за это?” - спросил он.

Председатель Хмельницкой ОГА также констатировал, что в Ярмолинецком районе осталось 75 коров.

“Я бы хотел, чтобы все сказали “Позор!” этой власти, которая там есть. Нам с вами не по пути”, - сказал губернатор.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области за I полугодие количество поголовья крупного рогатого скота выросло на 2% и составило 291тыс. голов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно представленной информации, сократилось поголовье коров на 2,4% - до 151,4 тыс. голов, свиней - на 8,3% до 286,6 тыс. голов, овец и коз – на 1,5 до 29,9 тыс. голов.