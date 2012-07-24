Украина расширяет географию экспорта подсолнечного масла. Об этом во время рабочей поездки в Кировоградскую область заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Н.Присяжнюк отметил, что государство заинтересовано в выходе крупных предприятий по производству масла и растительных жиров на внешние рынки и рекламе украинского национального продукта в мире.

«Мы постоянно работаем над расширением географии стран-потребителей украинского подсолнечного масла. Сейчас мы налаживаем экспорт в Республику Бангладеш, страну с населением в 160 млн жителей, а также работаем с Китаем. Все это, безусловно, оказывает положительное влияние на отечественную экономику», - подчеркнул министр.

По его словам, в планах государства - увеличить урожай подсолнечника вдвое, не расширяя площади посева, а также увеличить урожайность этой культуры в фермерских хозяйствах.