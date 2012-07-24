ЕБРР предоставит агрохолдингу «Нибулон» синдицированный кредит на 200 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит одному из крупнейших украинских агрохолдингов «Нибулон» (Николаев) синдицированный кредит в размере 200 млн долларов.

Как сообщили УНИАН в представительстве ЕБРР в Украине, соответствующее решение было принято Советом директором банка 24 июля.

Кредитные средства будут использованы для финансирования оборотного капитала агрохолдинга и поддержки осуществления торговых операций.

Общая стоимость проекта - 486,5 млн долл.

В рамках данного проекта ЕБРР выступит в качестве организатора привлечения синдицированного кредита у ряда коммерческих банков.

Доля участия самого ЕБРР в данном кредите не уточняется.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает более 70 тыс. гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тыс. тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тыс. тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.