Потери аграриев от недобора урожая составят 13,6 млрд грн.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает потери аграриев от недобора урожая из-за неблагоприятных погодных условий в 13,6 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в беседе с журналистами директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша.

По его словам, министерство провело предварительную оценку потерь производителей вследствие неблагоприятных погодно-климатических условий.

«Мы говорим о том, что такие потери производителей, по предварительным оценкам, на 19 июля в целом по Украине составляют 13,6 млрд грн. Это потери от недобора урожая по отношению к прошлому году, оцененные в ценах реализации, которые сформировались на сегодня», - сообщил С.Кваша.

Он добавил, что в южных регионах недобор зерна (пшеницы и ячменя) составляет 5,893 млн тонн на сумму 10,223 млрд грн. «По каждой области эти потери разные, но наибольшие потери в Одесской области, Днепропетровской, Херсонской. Вообще урожайность зерновых в областях южной зоны в среднем составляет 16,2 ц/га, что на 12 ц/га меньше прошлого года», - отметил С.Кваша.

Он выразил надежду, что рост цен на зерновые на мировом рынке частично сможет компенсировать потери аграриев, при этом добавил, что Минагропрод инициировал ряд программ для поддержки производителей, пострадавших от засухи.

Кроме того, Аграрный фонд выступил с инициативой доказать действие форс-мажорных условий в производстве через оформление актов в торгово-промышленных палатах и формирование определенных зон стихийного бедствия, как это происходит сейчас в США в нескольких штатах. «Этот статус может дать возможность выделения дополнительных средств из резервного или стабилизационного фондов для покрытия убытков, понесенных сельскохозяйственными производителями», - отметил С.Кваша.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится на 20% против прошлого года и составит 45,3 млн тонн. При этом Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерна в объеме 42 млн тонн.

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