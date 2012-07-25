В Беларуси в этом году планируют собрать 9 млн тонн зерна

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу в текущем году собрать 9 млн тонн зерна. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

«Нам в этом году надо к 9 млн тонн подбираться, я имею в виду зерновые, зернобобовые, кукурузу. Для нас это победа и обеспечение наших потребностей практически по всем направлениям», - заявил А.Лукашенко в ходе рабочей встречи с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем.

При этом А. Лукашенко потребовал убрать урожай без потерь и обеспечить его сохранность.

«Когда контроля нет, тогда начинается соревнование в плохом смысле слова: кто, кого и кто больше, теряя огромное количество хлебов. Нам это допустить нельзя. Сейчас надо очень качественно спокойно убрать сельскохозяйственные культуры, особенно хлеба», - подчеркнул Президент Беларуси.

По состоянию на утро 24 июля в сельхозорганизациях Беларуси было намолочено 1 млн 53,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 37,8 ц/га. Самая высокая урожайность сложилась в Гродненской области (49,3 ц/га), самая низкая – в Гомельской (29,6 ц/га).

Как заявляют в белорусском правительстве, в текущем году в Беларуси планируется собрать 8,8 млн тонн зерна (без учета кукурузы).

Справка УНИАН. По данным Белстата, в 2011 году в Беларуси было собрано 8,375 млн тонн зерна.

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