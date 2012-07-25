Украина уже собрала 18,3 млн тонн зерна

Украина по данным на 24 июля собрала 18,3 млн тонн зерна при средней урожайности 23,2 ц/га.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что уборочная кампания вышла на завершающий этап – при прогнозе 9,9 млн га ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 7,9 млн га, или 80% от прогноза.

В целом по Украине пшеница собрана на площади 4,7 млн га (82%), намолочено 12,1 млн тонн зерна при урожайности 25,9 ц/га, ячмень обмолочен на 2,8 млн га (84%), намолочено 5,5 млн тонн зерна при урожайности 19,5 ц/га. Рожь убрана на площади 147 тыс. га (49%), намолочено 336 тыс. тонн зерна при урожайности 22,9 ц/га. Отмечается, что из-за сложных погодных условий в текущем году урожай зерновых будет меньше прошлогоднего, однако не ниже среднего за последние 5 лет. По данным регионов, прогноз урожая ранних зерновых в весе после доработки составит 21,5 млн тонн, из них пшеницы - 13,9 млн тонн. Урожай поздних зерновых – кукурузы и крупяных будет зависеть от дальнейших условий их развития и уборки.

В целом, по предварительным прогнозам, валовой сбор зерна может составить 45,3 млн тонн, что, по данным Минагропрода, полностью удовлетворяет внутренние потребности и безопасность государства и при этом сохраняет определенный потенциал для экспорта.

Напомним, согласно прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых культур из Украины в 2012-2013 МГ составит 22,18 млн тонн.