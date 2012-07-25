Минагропрод снизил прогноз производства зерна до 45,3 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз производства зерна до 45,3 млн тонн, что на 20% ниже урожая 2011 года.

Об этом говорится в разработанном Минагропродом прогнозном балансе спроса и предложения зерна на 2012-2013 маркетинговый год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, в 2012 году урожай пшеницы ожидается в объеме 13,9 млн тонн, в том числе 8,3 млн тонн – продовольственной пшеницы, урожай ячменя - 5,9 млн тонн и кукурузы - 23 млн тонн.

Экспорт зерновых из Украины в текущем маркетинговом году прогнозируется в объеме 22,18 млн тонн, в том числе 5,216 млн тонн пшеницы, из которых 3,1 млн тонн продовольственной, ячменя 2,3 млн тонн и кукурузы почти 14 млн тонн.

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