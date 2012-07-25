Украина с начала маркетингового года экспортировала 0,8 млн тонн зерна

Украина с начала маркетингового года (МГ, 1 июля 2012 г. – 30 июня 2013 г.) по состоянию на 23 июля экспортировала 762 млн тонн зерновых культур, из них 203 тыс. тонн пшеницы, 543 тыс. тонн кукурузы и 15 тыс. тонн ячменя.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, на указанную дату законтрактовано 1,266 млн тонн зерна, в т.ч. 415 тыс. тонн пшеницы, 534 тыс. тонн ячменя и 308 тыс. тонн кукурузы.

В Минагропроде отмечают, что с начала июля зернотрейдеры повысили закупочные цены на пшеницу на 200 грн и на кукурузу на 100 грн за тонну.

Напомним, согласно прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых культур из Украины в 2012-2013 МГ составит 22,18 млн тонн. При этом эксперты Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) прогнозируют снижение экспорта зерновых в 2012/2013 МГ до 18,6 млн тонн, что на 20% меньше, чем в предыдущем сезоне, в связи со снижением урожая ранних зерновых культур.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минагропрод снизил прогноз производства зерна до 45,3 млн тонн

Потери аграриев от недобора урожая составят 13,6 млрд грн.

УКАБ прогнозирует снижение экспорта зерна из Украины на 20% - до 18,6 млн тонн

Минагропрод снова снизил прогноз экспорта зерна из Украины