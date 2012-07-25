Азаров обещает, что цены на овощи будут стабильными до следующего урожая

Премьер-министр Украины Николай Азаров заверяет, что цены на овощи в Украине будут оставаться стабильными вплоть до нового урожая 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

«Уверенно можно сказать, что в течение всего года вплоть до нового урожая цены на овощи будут оставаться стабильными», - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что в Украине идет активная работа по увеличению урожая овощей, в частности развиваются системы орошения, что позволит увеличить урожай овощей до 40 млн тонн. «В перспективе Украина должна выйти на производство 30-40 млн тонн овощей (в год – УНИАН)», - сказал премьер.

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