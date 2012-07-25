Кабмин отменил обязательную ежегодную сертификацию элеваторов
12:22, 25 июля 2012Агро
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Кабинет Министров Украины на заседании 18 июля отменил обязательную ежегодную сертификацию элеваторов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.
«Мы отменили обязательную ежегодную сертификацию элеваторов, оставив сертификацию только при сдаче элеватора в эксплуатацию или при заключении договора аренды с другим арендатором», - сказал Присяжнюк.
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