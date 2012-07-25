Кабмин отменил обязательную ежегодную сертификацию элеваторов

Кабинет Министров Украины на заседании 18 июля отменил обязательную ежегодную сертификацию элеваторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы отменили обязательную ежегодную сертификацию элеваторов, оставив сертификацию только при сдаче элеватора в эксплуатацию или при заключении договора аренды с другим арендатором», - сказал Присяжнюк.