Кабмин отменил обязательную ежегодную сертификацию элеваторов

12:22, 25 июля 2012
Агро
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Кабинет Министров Украины на заседании 18 июля отменил обязательную ежегодную сертификацию элеваторов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы отменили обязательную ежегодную сертификацию элеваторов, оставив сертификацию только при сдаче элеватора в эксплуатацию или при заключении договора аренды с другим арендатором», - сказал Присяжнюк.

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