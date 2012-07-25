Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк исключает вероятность введения квот на экспорт зерна из Украины в 2012-2013 МГ (июль 2012 – июнь 2013 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров.

«Сегодня для того, чтобы вводить квоты (на экспорт зерна – УНИАН), нет никакой необходимости», - сказал Н. Присяжнюк.

Он отметил, что прогнозируемый валовой сбор зерновых в объеме 45 млн тонн, а также переходящие запасы в объеме 10 млн тонн обеспечивают практический двойной объем внутреннего потребления. Поэтому необходимости введения ограничения на экспорт зерна нет.

«Наш прогноз, как я и говорил… 20-21 млн тонн экспорта, учитывая переходящие запасы», - сказал министр. Он отметил, что в июле Украина экспортировала всего 950 тыс. тонн зерна, что вызвано не отсутствием зерна в стране, а тем, что внешние потребители из-за резкого роста цен на зерновые на мировом рынке приостановили свои закупки, чтобы проанализировать ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, в Украине в текущем маркетинговом году (июль 2012 г. – июнь 2013 г.) не планируется вводить ограничения на экспорт зерна.

Вместе с тем в 2010-2011 годах в Украине были введены квоты на экспорт зерна.

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