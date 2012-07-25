Завтра в Украине сохранится сухая, жаркая погода
13:29, 25 июля 2012Агро
0
Завтра в Украине сохранится сухая, жаркая погода.
Лишь в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°, в южной части ночью 21-26°; днем 28-33°, в южных областях и степях Крыма местами 34-38°, в Карпатах 23-25°.
В Киевской области в четверг температура ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 30-32°.
Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 23°.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter