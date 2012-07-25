Завтра в Украине сохранится сухая, жаркая погода.

Лишь в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, в южной части ночью 21-26°; днем 28-33°, в южных областях и степях Крыма местами 34-38°, в Карпатах 23-25°.

В Киевской области в четверг температура ночью 15-20°, днем 28-33°. Ветер восточный, 5-10 м/с. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 30-32°.

Сегодня температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 23°.