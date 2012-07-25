Минагропрод заявляет об отсутствии причин для подорожания хлеба

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявляет об отсутствия причин для подорожания хлеба в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду, 25 июля, в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Сегодня никаких причин для удорожания хлеба нет», - сказал министр, отметив, что в Украине достаточно переходящих запасов зерна, а также ресурсов Аграрного фонда для обеспечения стабильной цены на хлеб.

Комментируя информацию о том, что в Хмельницкой области выросли цены на хлеб, Н.Присяжнюк заявил, что после завершения заседания Кабмина будет разговаривать с губернатором Хмельницкой области Василием Ядухой, поскольку сегодня оснований для роста цен на хлеб нет. Он отметил, что губернатор не обращался за помощью, а также отметил, что, как правило, в период уборки зерновых цена на зерно не повышается.

Как сообщал УНИАН, Глава Хмельницкой областной государственной администрации Василий Ядуха поручил областному территориальному отделению Антимонопольного комитета и облуправлению по делам потребителей провести расследование относительно повышения розничных цен на социальные сорта хлеба.

Губернатор выразил мнение, что злоупотребляет ценовой ситуацией не производитель хлеба, а розничная торговая сеть, которая не соблюдает определенных законодательством предельных торговых надбавок.

Справка УНИАН. По прогнозам Минагропрода, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится на 20% против прошлого года и составит 45,3 млн тонн. При этом Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерна в объеме 42 млн тонн.

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