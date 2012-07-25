Аграрный фонд приступает ко второй части платежей по форвардным контрактам на поставку зерна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ходе брифинга в Кабинете министров Украины министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Вчера Минфин нам выделил еще дополнительно 150 млн грн, чтобы мы начали проплачивать вторые 50% (платежей по форвардным контрактам - УНИАН). Составлен график платежей для того, чтобы можно было выполнить ныне обязательства перед поставщиками», - сказал министр.

Он отметил, что на сегодня в Аграрный фонд поступило почти 400 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам, и он обязан начать выплату второй части платежей.

Н.Присяжнюк также отметил, что сегодня на заседании Кабмин рассмотрит постановление о разрешении Аграрному фонду осуществлять интервенции мукой для производства социальных сортов хлеба, а также поставки муки на рынок для того, чтобы цена на нее была стабильной.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил 825 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,5 млрд грн по форвардным биржевым контрактам. На Аграрной бирже было заключено 634 форвардных биржевых контракта с 547 сельхозтоваропроизводителями на поставку в государственный интервенционный фонд почти 825 тыс. тонн зерна, из которых 785 тыс. тонн пшеницы и около 40 тыс. тонн ржи.

Средний объем законтрактованной партии зерна составил 1,3 тыс. тонн. Минимальная законтрактованная партия - 60 тонн ржи, максимальная - 30 тыс. тонн пшеницы.