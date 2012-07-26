Азаров отмечает рост поголовья крупного рогатого скота впервые с 1990 года

Премьер-министр Николай Азаров отмечает рост поголовья крупного рогатого скота в Украине впервые с 1990 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг, 26 июля, на церемонии открытия речного перегрузочного зернового терминала СП "Нибулон" в селе Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

По словам главы правительства, государство вкладывает все больше средств в социальное развитие села. В частности, поддержка аграрного сектора в 2012 году составила рекордные 10 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем в 2011 г.

"Мы инициировали новые формы поддержки села - такие как дотации на одного бычка или телочку. И уже в этом году мы прибавили поголовья на 452 тысяч. Впервые в Украине пошел рост поголовья крупного рогатого скота. С 1990 года убывали: было 25 млн, стало 4,9 млн", - сказал Н.Азаров.

Напомним, что премьер-министр считает, что существенного увеличения поголовья крупного рогатого скота можно достичь за 5-7 лет. По его мнению, ежегодно можно достигать прироста поголовья в размере 200-300 тыс. единиц.

Также Н.Азаров отметил, что в планах у правительства значительное увеличение потребления населением мяса - до 70-80 кг в год.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2012 году государство предусмотрело около 1 млрд грн дотаций крестьянам за сохранность молодняка крупного рогатого скота: за теленка в возрасте от 3 до 5 месяцев - 250 грн, в возрасте от 6 до 8 месяцев - 500 грн, от 9 до 11 месяцев - 750 грн за голову.

Эти выплаты осуществляются в рамках программы Минагропрода «Государственная поддержка отрасли животноводства». Цель программы - остановить вырезание скота и задать темп для увеличения поголовья, что в результате скажется на увеличении объемов производства молочной продукции.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 мая 2012 года, в Украине численность поголовья крупного рогатого скота снизилась на 0,1% по сравнению с 1 мая 2011 года - до 5 млн 138,5 тыс. голов.