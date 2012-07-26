Азаров озвучил свой прогноз урожая зерновых

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует урожай в 2012 году на уровне 46-47 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он премьер сказал в четверг, 26 июля, на церемонии открытия речного перегрузочного зернового терминала СП "Нибулон" в селе Чирское Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.

«Где-то 46-47 миллионов тонн зерна», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что, несмотря на то, что урожай будет ниже, чем в 2011 году из-за неблагоприятных погодных условий, но этого хватит и для внутреннего потребления и для экспорта зерна.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. по данным на 24 июля, в Украине уже собрано 18,3 млн тонн зерна при средней урожайности 23,2 ц/га. Уборочная кампания вышла на завершающий этап – при прогнозе 9,9 млн га ранние зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 7,9 млн га, или 80% от прогноза.

В целом по Украине пшеница собрана на площади 4,7 млн га (82%), намолочено 12,1 млн тонн зерна при урожайности 25,9 ц/га, ячмень обмолочен на 2,8 млн га (84%), намолочено 5,5 млн тонн зерна при урожайности 19,5 ц/га. Рожь убрана на площади 147 тыс. га (49%), намолочено 336 тыс. тонн зерна при урожайности 22,9 ц/га. Отмечается, что из-за сложных погодных условий в текущем году урожай зерновых будет меньше прошлогоднего, однако не ниже среднего за последние 5 лет. По данным регионов, прогноз урожая ранних зерновых в весе после доработки составит 21,5 млн тонн, из них пшеницы - 13,9 млн тонн. Урожай поздних зерновых - кукурузы и крупяных будет зависеть от дальнейших условий их развития и уборки.

В целом, по предварительным прогнозам, валовой сбор зерна может составить 45,3 млн тонн, что, по данным Минагропрода, полностью удовлетворяет внутренние потребности и безопасность государства и при этом сохраняет определенный потенциал для экспорта.

Согласно прогнозам Минагропрода, экспорт зерновых культур из Украины в 2012-2013 МГ составит 22,18 млн тонн.

Справка УНИАН. По прогнозам Минагропрода, в текущем году урожай зерновых и зернобобовых культур снизится на 20% против прошлого года и составит 45,3 млн тонн. При этом Укргидрометцентр прогнозирует урожай зерна в объеме 42 млн тонн.

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